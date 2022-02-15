Ревакцинировались - почти 103 тысячи владимирцев.

Во Владимирской области первый этап вакцинации от коронавируса прошли 631 464 жителя, второй – 607 164. Ревакцинировались - почти 103 тысячи человек. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что в 33-ем регионе сделать прививку от COVID-19 можно в торговых центрах, мобильных пунктах и поликлиниках. Запись доступна на госуслугах, на портале электронной регистратуры и по номеру 122.«Рекомендую проходить процедуру в общественных местах, где меньше шансов столкнуться с инфицированными», - подчеркнул директор департамента здравоохранения Артём Осипов.Режим работы пунктов иммунизации опубликован на депздрава.