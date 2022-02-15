В будни порывы южного ветра будут достигать 8-16 метров в секунду.

Во Владимирской области на текущей неделе ожидается потепление до +3 градусов Цельсия, а ближе к выходным ещё и дождь.По ночам прогнозируются отрицательные температуры - до минус 5-6. Днём 15 февраля синоптики обещают 0 градусов. К пятнице - плюс три и осадки в виде дождя.В будни порывы южного ветра будут достигать 8-16 метров в секунду. На протяжении семи дней будет солнечная погода. Местами - переменная облачность.Атмосферное давление упадёт с 745 до 732 миллиметров ртутного столба. Серьёзного ухудшения погоды не предвидится.