А эти бодрящие кадры сняты в Гусь-Хрустальном. Энергичным видео с Вестями поделился местный житель...

А эти бодрящие кадры сняты в Гусь-Хрустальном. Энергичным видео с Вестями поделился местный житель Константин Фролкин.Героиня его ролика утверждает: бег босиком по снегу- лучший вариант закаливания.Женщине на этих кадрах - 70. И таким снежным бегом она занимается уже 20 лет. Коронавирусом, признается, не болела. Благодаря своему спортивному настрою. А кроме зимнего кросса обливается и холодной водой. Снега, кстати, в этом году предостаточно. Таять ему ещё долго. Так что у владимирцев еще есть шанс составить конкуренцию гусевской спортсменке.