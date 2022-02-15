Ковровский поисково-спасательный отряд пришёл на помощь одинокой пенсионерке из Коврова. Об этом...

Ковровский поисково-спасательный отряд пришёл на помощь одинокой пенсионерке из Коврова. Об этом рассказали #заметкиспасателя.Пенсионерка вышла из дома, а когда вернулась, увидела, что с крыши упал снег, полностью завалив вход домой. Женщина, замерзнув окончательно, обратилась за помощью в отряд. Спасатели Алексей Алёшин и Сергей Шмыров ликвидировали снежный завал, расчистив путь. Это ролик уже набрал свыше полутора тысяч просмотров.