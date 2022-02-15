Областная ассоциация деятелей культуры проводит её в пятый раз. За это время двадцать сельских...

Областная ассоциация деятелей культуры проводит её в пятый раз. За это время двадцать сельских библиотек региона получили более пяти тысяч книг. В этот раз литературу собирают для библиотек Гороховецкого района и Левинской сельской библиотеки Меленковского района. Приносить книги можно во Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи до 21 февраля .Светлана Шашилова, заведующая отделом иностранной литературы владимирской библиотеки для детей и молодежи:- Книги должны быть в хорошем состоянии, которые не стыдно подарить. Поскольку в основном мы ориентируемся на детскую литературу, художественную, универсальную.Это книги, которые могут использоваться в районных городах Владимирской области. Они будут переданы торжественно в библиотеки, которые нуждаются в своих фондах.