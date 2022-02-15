В Судогодском районе прокуратура провела проверку соблюдения ГУП «ДСУ-3» законодательства о...

В Судогодском районе прокуратура провела проверку соблюдения ГУП «ДСУ-3» законодательства о безопасности дорожного движения.По результатам выездных мероприятий на автомобильной дороге Владимир-Муром-Арзамас (в районе нахождения Мошокской средней общеобразовательной школы) выявлены дефекты дорожного покрытия: колея более 8 см, отсутствие элементов металлического пешеходного ограждения и дорожного знака 8.22.1 «Препятствие»; деформации стойки крепления дорожных знаков 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия».Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, указанные нарушения не были устранены в 10-дневный срок.Неисполнение условий заключенного государственного контракта ГУП «ДСУ-3» в части сроков и видов работ нарушало требования законодательства о безопасности дорожного движения и создавало угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с несовершеннолетними, обучающимися в учебном заведении.В этой связи прокуратурой и.о. руководителя ГУП «ДСУ-3» внесено представление, которое удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, все нарушения устранены.Фото: https://stock.adobe.com/ru/