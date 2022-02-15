Расширен перечень категорий жителей владимирской области, которые могут бесплатно обучиться...

Расширен перечень категорий жителей владимирской области, которые могут бесплатно обучиться наиболее востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Демография»Стать участниками программы переобучения и дополнительного профессионального образования теперь смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно). Среди них – граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более четырёх месяцев не являются занятыми, работники, находящиеся под угрозой увольнения, граждане без среднего профессионального или высшего образования и которые завершают обучение и не могут найти работу по специальности. Кроме того, бесплатно переобучиться могут безработные граждане, статус которых официально оформлен в соответствии с законодательством, а также люди с инвалидностью и ограничениями по здоровью, обратившиеся в службу занятости населения.Программа профессионального обучения и дополнительного профобразования действует в регионе с 2021 года. Проект рассчитан до 2024 года и реализуется при поддержке Федеральной службы по труду и занятости за счёт средств федерального бюджета. Доступно более 100 образовательных направлений, с перечнем которых можно ознакомиться на портале «Работа в России» https://trudvsem.ru и там же оформить заявку. Длительность обучения зависит от выбранного направления. Курс может длиться от трёх недель до трёх месяцев.Обучение по программам национального проекта «Демография» организовано при посредничестве трёх федеральных операторов: Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia), РАНХиГС и Томского государственного университета. Часть программ проходит в онлайн-формате, а практические занятия – в областных учебных заведениях. Во Владимирской области операторами выступают Центр опережающей подготовки на базе Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирский филиал РАНХиГС, Владимирский государственный университет и Ковровская государственная технологическая академия.За прошедший год органы службы занятости направили на бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» 1285 человек. Наиболее востребованными у жителей области были специальности парикмахера, мастера индустрии красоты, швеи, фитнес-тренера, экскурсовода, строителя, веб-дизайнера. Также были востребованы программы подготовки маркетологов, таргетологов и SMM-специалистов, специалистов по государственным закупкам.Кроме того, в 2021 году услугами по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Владимирской области» воспользовались 2060 граждан. Для них было организовано обучение 69 профессиям, в числе которых тракторист, швея, повар, электрогазосварщик, медицинская сестра, машинист экскаватора, флорист, кондитер, визажист, оператор станков с программным управлением, рассказали в пресс-службе областной администрации.Фото: www.syl.ru