Расширен перечень категорий жителей владимирской области, которые могут бесплатно обучиться...
Расширен перечень категорий жителей владимирской области, которые могут бесплатно обучиться наиболее востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Демография»
Стать участниками программы переобучения и дополнительного профессионального образования теперь смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно). Среди них – граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более четырёх месяцев не являются занятыми, работники, находящиеся под угрозой увольнения, граждане без среднего профессионального или высшего образования и которые завершают обучение и не могут найти работу по специальности. Кроме того, бесплатно переобучиться могут безработные граждане, статус которых официально оформлен в соответствии с законодательством, а также люди с инвалидностью и ограничениями по здоровью, обратившиеся в службу занятости населения.
Программа профессионального обучения и дополнительного профобразования действует в регионе с 2021 года. Проект рассчитан до 2024 года и реализуется при поддержке Федеральной службы по труду и занятости за счёт средств федерального бюджета. Доступно более 100 образовательных направлений, с перечнем которых можно ознакомиться на портале «Работа в России» https://trudvsem.ru и там же оформить заявку. Длительность обучения зависит от выбранного направления. Курс может длиться от трёх недель до трёх месяцев.
Обучение по программам национального проекта «Демография» организовано при посредничестве трёх федеральных операторов: Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia), РАНХиГС и Томского государственного университета. Часть программ проходит в онлайн-формате, а практические занятия – в областных учебных заведениях. Во Владимирской области операторами выступают Центр опережающей подготовки на базе Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирский филиал РАНХиГС, Владимирский государственный университет и Ковровская государственная технологическая академия.
За прошедший год органы службы занятости направили на бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» 1285 человек. Наиболее востребованными у жителей области были специальности парикмахера, мастера индустрии красоты, швеи, фитнес-тренера, экскурсовода, строителя, веб-дизайнера. Также были востребованы программы подготовки маркетологов, таргетологов и SMM-специалистов, специалистов по государственным закупкам.
Кроме того, в 2021 году услугами по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Владимирской области» воспользовались 2060 граждан. Для них было организовано обучение 69 профессиям, в числе которых тракторист, швея, повар, электрогазосварщик, медицинская сестра, машинист экскаватора, флорист, кондитер, визажист, оператор станков с программным управлением, рассказали в пресс-службе областной администрации.
Фото: www.syl.ru