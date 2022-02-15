В Коврове для школьников организовали урок мужества, а в Вязниках возложили цветы к памятнику Героя России Ивана Голубева.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, во Владимирской области прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие сотрудники полиции.Начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин совместно с сотрудниками ОМВД России по Вязниковскому району и ветеранами возложили цветы к памятнику Герою России генерал-полковнику милиции Ивану Голубеву.Иван Иванович, в разное время руководивший районными отделами милиции, Управлением внутренних дел региона, занимавший должность заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, с 1980 по 1981 находился в командировке в Афганистане, где проходил службу в должности заместителя по разведке командира спецподразделения. Все, кому довелось служить с боевым генералом, вспоминают о нём с неизменным уважением и теплотой.В Коврове члены общественного совета при МО МВД России «Ковровский» организовали урок мужества, посвященный теме вывода советских войск из Афганистана. Во встрече приняли участие ветераны боевых действий.Обращаясь к школьникам, участники мероприятия отметили важность сохранения памяти о трагических событиях прошлого, о солдатах, с честью выполнявших служебный долг за пределами Родины. Ребята с интересом слушали рассказы выступавших о воинах-интернационалистах и рассматривали принесенные ими фотографии.Член общественного совета Максим Горчаков отметил, что подобные мероприятия очень важны для патриотического воспитания подрастающего поколения.