Сейчас в ряде владимирских больниц почти 50% больничных закрывают дистанционно.

Владимирские власти фиксируют снижение числа обращений и вызовов в «красные зоны». Об этом заявил директор департамента здравоохранения Артём Осипов.«Это признак близкого выхода на плато. Констатируем существенное снижение заболеваемости среди детей – практически в три раза. Рассчитываем, что в ближайшее время аналогичная тенденция будет наблюдаться и по взрослым», − отметил глава ведомства.На утро 14 февраля в стационарах 33-го региона было свободно всего 15% коек для инфицированных ковидом. Вопрос обеспечения местами пациентов с COVID-19 особенно остро стоит в областном центре.«В минувшие выходные приходилось прибегать к помощи соседних районов, где есть резерв коечного фонда. В ближайшее время во Владимире будут развёрнуты дополнительные ковид-койки. При этом ковидный госпиталь на базе областного центра специализированных видов медицинской помощи открывать не планируется, чтобы не приостанавливать плановую медицинскую помощь», - добавил Осипов.Ведётся поиск подходящих помещений под дополнительные площадки для оказания амбулаторной медпомощи взрослым пациентам, прикреплённым к поликлинике №1.«Это должно быть полноценное учреждение поликлинического звена», − подчеркнул Александр Авдеев.Разгрузить медучреждения позволяет дистанционное оформление листков нетрудоспособности. В ряде больниц почти 50% больничных закрывают удаленно.