Во Владимире приступили к строительству «Леруа Мерлен». О строительстве гипермаркета с товарами для...

Во Владимире приступили к строительству «Леруа Мерлен». О строительстве гипермаркета с товарами для дома и ремонта в апреле 2021 года заявил Андрей Шохин, глава Владимира.На площадку уже завозят технику и вагончики. Подрядчик приступил к земляным работам и возведению ограждений.Заезд к магазину планируют организовать со стороны "Глобуса". Площадь территории, которую займёт гипермаркет, составляет 8,6 гектара. В "ВКонтакте" уже есть официальная группа "Леруа Мерлен Владимир", однако точной информации о дате открытия магазина пока нет.Отметим, что сеть насчитывает около 110 магазинов по всей стране.