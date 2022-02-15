Прокуратура Владимирской области подвела итоги работы в сфере нарушений трудового законодательства...

Прокуратура Владимирской области подвела итоги работы в сфере нарушений трудового законодательства в 2021 году.В 2021 году выявлено около 2,5 тыс. нарушений законодательства в сфере оплаты труда, внесено 235 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 246 лиц, к административной - 163, в суды направлено 936 заявлений, 56 лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, принесен 81 протест, возбуждено 2 уголовных дела.По мерам прокурорского реагирования в 2021 году удалось погасить задолженность по заработной плате на общую сумму 79 млн. рублей.Так, при рассмотрении обращений граждан установлено, что в МУСП Вязниковского района «Ритуал» имелась задолженность по заработной плате за октябрь 2021 года перед 16 работниками в размере более 250 тыс. руб.По представлению прокурора руководителю предприятия задолженность погашена, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, на виновное лицо наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.Органами прокуратуры области в 2021 году выявлено 40 хозяйствующих субъектов, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с работниками. По результатам мер прокурорского реагирования с 43 гражданами заключены трудовые договоры. Аналогичные нарушения выявлены Александровской, Вязниковской, Ковровской, Кольчугинской, Муромской, Собинской, Суздальской прокуратурами, прокурором Гороховецкого, Меленковского, Судогодского, Юрьев-Польского районов. Мерами прокурорского реагирования права работников восстановлены.Органами прокуратуры области в 2021 году выявлено 9 работодателей, имевших задолженность по заработной плате на общую сумму более 60,6 млн рублей (ООО «Русэлпром-Владимирский электромоторный завод», ООО «Алвэмз», АО «Муромский радиозавод», ОАО «Балакиревский механический завод», «Производственное объединение Климатвентмаш», АО «Камешковский механический завод», АО «Армагус», ООО «Прибор- РСТ», ООО «Мир»), по которым принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, во всех организациях задолженность погашена в полном объеме.В сфере охраны труда в 2021 году выявлено 537 нарушений, внесено 111 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 109 лиц, к административной - 105, в суды направлено 2 заявления, возбуждено 4 уголовных дела.Ковровской прокуратурой совместно с сотрудниками региональной Инспекции по охране труда установлено, что в связи с несоблюдением ответственным лицом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» требований по охране труда при выполнении работ по замене канализационной линии произошло осыпание грунта, в результате которого работник организации погиб. Возбуждено уголовное дело.В сфере занятости в 2021 году выявлено 279 нарушений, внесено 115 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 109 лиц, к административной — 37.Установлены нарушения, касающиеся принятия центром занятости населения необоснованного решения об отказе в признании гражданина безработным.В деятельности центров занятости населения имелись нарушения, касающиеся неисполнения полномочий по взысканию в судебном порядке с граждан незаконно полученного пособия по безработице.Вязниковской прокуратурой установлено, что 7 гражданами, незаконно получившими в 2020-2021 годах пособие по безработице, денежные средства в размере 76 тыс. рублей в добровольном порядке не возвращены. При этом учреждением полномочия по взысканию указанной суммы в судебном порядке не реализованы.По представлению прокурора нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Прокурорами продолжена работа по выявлению нарушений законодательства в части неисполнения обязанности по квотированию рабочих мест для инвалидов и непредоставления в центры занятости населения сведений о вакантных должностях для данной категории граждан.Суздальской прокуратурой установлено, что детском саду № 2 информация о наличии вакантных мест для трудоустройства инвалидов с апреля по август 2021 года в центр занятости населения не направлялась.С учётом высокой социальной значимости проблем, связанных с исполнением трудового законодательства, законодательства о социальной защите граждан, работа прокуратуры области на данном направлении продолжена и остается приоритетной, уверили в пресс-службе областной прокуратуры.