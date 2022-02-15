Управление Россельхознадзора в 4 квартале 2021 года провело внеплановую проверку по выполнению...

Управление Россельхознадзора в 4 квартале 2021 года провело внеплановую проверку по выполнению ранее выданного предписания в отношении гражданина, являющегося собственником 2-х земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 33,6 га, расположенных в Судогодском районе Владимирской области.Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в ходе осмотра земельных участков оказалось, что предписание в срок не было выполнено, а именно: участки не приведены в состояние пригодное для сельхозпроизводства, не очищены от сорной и древесно-кустарниковой растительности. На момент проверки установлено, что участки по всей площади покрыты подушкой сухих сорных трав, сформированной травостоем прошлых лет, кроме того наблюдается единичное и очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью (береза, ивняк и др.).По факту невыполнения правообладателем участка предписания, должностным лицом Управления Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, материалы дела направлены мировому судье судебного участка №366 г. района Хамовники г. Москвы на рассмотрение.7 февраля 2022 года в адрес ведомства поступило постановление суда о признании гражданина виновным в совершении административного правонарушения по вышеназванной статье КоАП РФ и назначении наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.Вместе с тем физическому лицу повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, выполнение которого будет проконтролировано Управлением Россельхознадзора в текущем году.Фото: https://pixabay.com/ru/