За день от ковида в регоине скончались трое.

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались три человека. За день в больницы госпитализированы 282 пациента. Об этом 15 февраля сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф.За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 3 169 летальных исходов.За всё время пандемии 87 126 больных Covid-19 оправились от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 389 жителей.