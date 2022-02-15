Идет торчок по пустыне, видит - бутылка.
Ну он взял, откупорил, оттуда джинн. Говорит торчку:
- Загадывай любых три желания...
Торчок:
- Знаешь, давай по косячку!
- Давай.
Выкуривают по цибарке.
- Загадывай второе желание...
- Давай еще по косячку.
Выкуривают еще по косяку.
- Загадывай третье желание, только хорошо подумай!
- Давай по третьему косячку!
- Ну и дурень-же ты, ну давай.
Выкуривают по третьему косячку, джинн опять в бутылку забрался.
Проходит час, джинн вылазит:
- Ну ладно, загадывай четвертое желание...
еще анекдот!