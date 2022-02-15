По состоянию на 15 февраля в медорганизациях региона действуют 2094 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 15 февраля в медорганизациях региона действуют 2094 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82 процента из них занято (1718), свободны 376 87126 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 389 человек.За период наблюдения в области отмечено 3169 летальных случаев, за сутки – 3 человека.Напомним, 15 февраля во Владимирской области за сутки выявили 2076 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы – 282 человека.Фото: https://pixabay.com/ru/