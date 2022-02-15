На кольцевой стоит ГАИшник и засекает скорость приближающихся машин. Вдруг с прибором начинает происходить что-то странное. Когда стрелка доходит до скорости 250 км/час, из него начинает валить густой дым и он перегорает.
""Что за ...?"" - думает ГАИшник, но тут замечает почти на линии горизонта маленькую точку, которая очень и очень быстро приближается.
Выскакивает на дорогу, поднимает жезл, едва не попадает по колеса мчащейся на дикой скорости машины, потом бредет по двухсотметровому тормозному пути к остановившейся темной BMW восьмисотой серии.
- Ну как ты, козел, ездишь, - говорит ГАИшник водителю, - меня чуть не сбил, прибор из-за тебя, урода, сгорел. Ты, блин, вообще за знаками, что ли, не смотришь, если с такой скоростью едешь?
- Ну почему же не
еще анекдот!