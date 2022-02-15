Трёхдневный спад заболеваемости сменился подъёмом. Новых заражённых за сутки на 252 больше, чем накануне. Госпитализировано 282. На 226 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых

Трёхдневный спад заболеваемости сменился подъёмом. Новых заражённых за сутки на 252 больше, чем накануне. Госпитализировано 282. На 226 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 114 605. В лидерах по приросту Владимир – 696 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 495. На третьем – Ковров, где