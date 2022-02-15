Во Владимирской области заболеваемость коронавирусом среди детей пошла на спад. По сообщению и.о....

Во Владимирской области заболеваемость коронавирусом среди детей пошла на спад.По сообщению и.о. директора Департамента здравоохранения Артёма Осипова, специалисты фиксируют уменьшение числа вызовов и обращений в «красную зону». «Это признак близкого выхода на условное плато. Тревожным был момент возобновления работы школ в очном режиме – однако по детскому населению констатируем очень существенное снижение заболеваемости – практически в три раза. Рассчитываем, что в ближайшее время та же тенденция будет наблюдаться и по взрослым», − отметил руководитель ведомства.На утро 14 февраля в стационарах региона было свободно порядка 15 процентов коечного фонда для больных ковидом. Остро этот вопрос стоит в областном центре – в минувшие выходные приходилось прибегать к помощи близлежащих районов, где есть резерв свободных коек, в том числе – реанимационных. Артём Осипов сообщил, что во Владимире в ближайшее время будут развёрнуты дополнительные ковид-койки. При этом ковидный госпиталь на базе областного центра специализированных видов медицинской помощи открывать не планируется, чтобы не приостанавливать плановую высокотехнологичную медицинскую помощь населению.Ведётся поиск подходящих помещений под дополнительные площадки для оказания амбулаторной медпомощи взрослым владимирцам, прикреплённым к городской поликлинике №1.Разгрузить поликлиники позволяет также дистанционное оформление листков нетрудоспособности. По словам Артёма Осипова, в ряде учреждений (в том числе – во владимирской городской поликлинике №1) так оформляется уже порядка 50 процентов больничных Часть нагрузки берёт на себя Единая служба оперативной помощи гражданам 122. Её самые востребованные функции – вызов врача на дом, запись на приём к медицинским специалистам, консультации по симптоматике ОРВИ и ковида, а также по вопросам, связанным с получением медикаментов. Для повышения эффективности в работе службы «122» применяются технологии искусственного интеллекта. В помощь операторам, дежурства которых организованы 24/7 – голосовой помощник. В настоящее время он отрабатывает около 20 процентов обращений, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.