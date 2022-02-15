Во владимирском детском саду №128 - настоящий парад снеговиков. Один друг друга краше. И у каждого...

Во владимирском детском саду №128 - настоящий парад снеговиков. Один друг друга краше. И у каждого персональный головной уборВот снеговик - в нарядной шапке и варежках с корзиной яблок. Другой играет на гармошке в утонченном французском берете в горошек. Еще один - за рулем белоснежного автомобиля. Его сосед-лыжник перевернулся вниз головой. И есть даже шестиярусный снеговик - несколько метров высотой.