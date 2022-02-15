Из победителей соберут сборную, которая представит 33-ий регион на Всероссийских отборах к финалу национального чемпионата.

Во Владимирском технологическом колледже стартовал VII чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia. Он продлится до 25 февраля. Среди компетенций: «Обработка листового металла», «Столярное дело», «Технология моды», «Парикмахерское искусство». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.«Сегодняшние участники − это будущее наших промышленных предприятий, экономики Владимирской области и страны в целом», − уверен Александр Авдеев, который принял участие в открытии состязаний.В 2022 году в мероприятии примут участие более двух тысяч школьников, студентов колледжей и вузов, а также рабочие предприятий и организаций. В списке дисциплин 55 компетенций. Соревнования пройдут во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, Александрове, Вязниках, Суздале и посёлке Никологоры, а также на площадке Ковровского электромеханического завода.Из победителей соберут сборную, которая представит 33-ий регион на Всероссийских отборах к финалу национального первенства.