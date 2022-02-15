Госдума на пленарном заседании 15 февраля поддержала проект постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что Украина игнорирует Минские соглашения, а жители Донбасса нуждаются в помощи.

Госдума на пленарном заседании 15 февраля поддержала проект постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что Украина игнорирует Минские соглашения, а жители Донбасса нуждаются в помощи."На пленарном заседании депутатами принято решение направить Президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", – написал Володин в своем .Признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить безопасность жителей республик, укрепит международный мир и региональную стабильность, положит начало международного признания республик, отметил спикер.Депутаты рассматривали два постановления. Первый документ предполагает, что после принятия его незамедлительно направят главе государства. Этот вариант принят парламентариями.Второй проект предусматривал, что в случае одобрения его отправят в Министерство иностранных дел и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после чего Дума вернется к рассмотрению.