Госдума на пленарном заседании 15 февраля поддержала проект постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что Украина игнорирует Минские соглашения, а жители Донбасса нуждаются в помощи.
Госдума на пленарном заседании 15 февраля поддержала проект постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что Украина игнорирует Минские соглашения, а жители Донбасса нуждаются в помощи.
"На пленарном заседании депутатами принято решение направить Президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", – написал Володин в своем .
Признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить безопасность жителей республик, укрепит международный мир и региональную стабильность, положит начало международного признания республик, отметил спикер.
Депутаты рассматривали два постановления. Первый документ предполагает, что после принятия его незамедлительно направят главе государства. Этот вариант принят парламентариями.
Второй проект предусматривал, что в случае одобрения его отправят в Министерство иностранных дел и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после чего Дума вернется к рассмотрению.