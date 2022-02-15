ВТБ Лизинг и ООО "РусГидроВайз" заключили сделку на поставку 15 автомобилей JAC iEV7S общей стоимостью 31,5 млн руб. для первого в России каршеринга электромобилей. Машины будут передаваться ..

ВТБ Лизинг и ООО "РусГидроВайз" заключили сделку на поставку 15 автомобилей JAC iEV7S общей стоимостью 31,5 млн руб. для первого в России каршеринга электромобилей. Машины будут передаваться на условиях финансового лизинга сроком на 4 года. Сервис аренды заработает во Владивостоке во втором квартале 2022 года.ООО "РусГидроВайз" создано в ноябре 2021 года энергетическим холдингом "РусГидро" и компанией "Соллерс Груп" для совместной реализации проекта электрокаршеринга. На первом этапе на улицах Владивостока должны появиться 140 шеринговых электромобилей, а пользователям сервиса предложат поминутный прокат с гибкими тарифами и возможностью аренды машин на выходные. Компания "Русгидро", которая оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций, будет выступать поставщиком услуг зарядки для электромобилей. По оценке участников проекта, его реализация позволит протестировать перспективную модель перехода на электромобильность на самом развитом с точки зрения потребления электротранспорта рынке Приморья и начать получать данные для дальнейшего развития продуктов и сервисов.«В портфеле ВТБ Лизинг становится все больше проектов, направленных на создание комфортной среды в городах России. Каршеринг делает поездки на автомобилях более доступными, повышают мобильность граждан. Важно, что в новом арендном сервисе будут использоваться экологичные электромобили, что позволит снизить общий уровень вредных выбросов в городе. Мы придаём особенное значение экологичным проектам и в рамках ESG стратегии группы ВТБ предлагаем гибкие условия их финансирования», - прокомментировал генеральный директор АО ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.СправочноJAC iEV7S - компактный 5-дверный электрический кроссовер производства JAC Motors. Переднеприводный автомобиль оснащён двигателем мощностью 115 лошадиных сил с крутящим моментом 270 Нм, который разгоняет машину до «сотни» за 11 секунд и обеспечивает максимальную скорость 130 км/ч. Пробег без подзарядки до 300 км рассчитан на ежедневные поездки, восполнить энергию в быстром режиме можно за 1 час. Автомобиль оборудован комфортным салоном с обивкой из экокожи, камерами кругового обзора, бесключевым доступом и круиз-контролем.