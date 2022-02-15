15.02.2022

2022-02-15 12:45:35

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (05(9800) от 15 февраля 2022 года).

ПУТЬ НАРКОМАНА ПЕЧАЛЕН И КРАТОК

Московскую молодёжную антинаркотическую площадку посетили студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 25, где для них сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие. Читайте на странице 2.



ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

За 12 месяцев прошлого года сотрудниками подразделений столичной Госавтоинспекции составлено 350673 протоколов в отношении водителей по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Читайте на странице 2.



А Я И НЕ ЗНАЛ…

На юге столицы инспекторы ДПС задержали неплательщика административных штрафов, систематически нарушающего нормы дорожной безопасности. Читайте на странице 2.



ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В течение одного дня с разницей в несколько часов в столичном метрополитене были совершены два идентичных по своей сути ограбления — кражи у пассажирок мобильных телефонов. Подробнее на странице 2.



С УЧЁТОМ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Оперативниками отдела собственной безопасности УВД по Северо-Восточному административному округу в ходе проведения комплекса мероприятий выявлены факты противоправной деятельности сотрудника ОМВД России по Алексеевскому району. Продолжение на странице 2.



В КОГО ПОВЕРИЛИ В ТИНАО

Старший эксперт межрайонного отдела ЭКЦ УВД по ТиНАО капитан полиции Кира КАТЮКОВА победила в 2021 году в профессиональном конкурсе, завоевав звание «Лучший сотрудник экспертно-криминалистических подразделений». Читайте на странице 3.



НА ЗАПАД — ЗА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ!

Создавая этот материал, мы не ставили цели знакомить вас с ветеранами Управления внутренних дел по Западному административному округу столицы. Потому что вы с ними и так знакомы по нашим многочисленным публикациям. Читайте на странице 4.



«ТРИЖДЫ РАНЕН ПРИ ВРУЧЕНИИ ПАСПОРТА»

— Смотрите, Виктор Владимирович, в каком состоянии паспорт. Как же мы с таким документом работать будем? Читайте на странице 5.



«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Накануне 65-летия со дня образования 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве «Петровка, 38» побеседовала с командиром подразделения полковником полиции Алексеем ПАРШКОВЫМ. Продолжение на странице 6.



ОБЯЗАННОСТЬ — ЗАЩИТА ГРАЖДАН

Полицейский 3-й роты 3-го батальона 2-го СПП ГУ МВД России по г. Москве прапорщик полиции Дмитрий ВЯТКИН по итогам минувшего года был признан лучшим сотрудником подразделения. Читайте на странице 6.



САМООТВЕРЖЕННО ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРЕСТУПНОСТИ

История 2-го специального полка полиции берёт своё начало в 1957 году. Тогда руководство МВД СССР в условиях сокращения части кавалерии приняло решение о создании оперативного механизированного полка милиции. Читайте на странице 7.



ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ

В зону оперативного обслуживания Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу входят объекты железнодорожного, воздушного и водного транспорта, расположенные в 16 субъектах РФ, — огромная территория, превосходящая территории многих стран мира. О работе транспортной полиции в современных условиях корреспондент газеты «Петровка, 38» беседует с начальником управления генерал-лейтенантом полиции Олегом КАЛИНКИНЫМ. А пока интервью готовилось к печати, пришла приятная новость: Указом Президента Российской Федерации Олег Викторович Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте МВД России. Читайте на страницах 8-9.



МУР ПРОТИВ «СКИНОВ»

Расцвет деятельности молодёжных экстремистских объединений, возникших в России на почве культивирования расовой ненависти (прежде всего — к мигрантам), пришёлся на конец 1990-х — начало 2000-х годов. Тогда резонансные истории с участием скинхедов регулярно попадали на передовицы федеральных СМИ. Читайте на страницах 10-11.



Я ОТ ОТЧИМА УШЁЛ

Больше суток длились поиски мальчика, не вернувшегося домой из школы. Почему-то широко распространено мнение, что поиски пропавшего человека по некоему регламенту начнутся только спустя сутки или несколько дней после исчезновения. Но такого регламента не существует — если вы считаете, что ваш близкий пропал, обращаться в полицию нужно немедленно. Читайте на странице 11.



ОКОЛОТОЧНЫЙ ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОДРАЖАНИЯ

Вольнодумство, крутые перемены, потрясения… Нет-нет, всё это было в ту пору не в почёте. В новом 1884 году москвичи даже не ожидали каких-то судьбоносных перемен. Наоборот, всё шло к возрождению традиций, спокойствия, благообразия — такова была воля императора. Читайте на странице 12.



ТАЛАНТЫ И ПОЛКОВНИКИ-2

(Продолжение. Начало в № 4)

Пётр Андреевич Переяславцев, о ком состоялся столь бурный разговор между руководителями императорских театров и с которого мы начали этот рассказ, родился 26 июля 1855 года в Санкт-Петербурге. Он второй ребёнок в семье видного военного юриста, впоследствии будущего тайного советника (соответствовало генерал-лейтенанту) Андрея Фёдоровича Переяславцева. Читайте на странице 13.



ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРАВОВЕДА

Читатель со стажем, возможно, помнит, как в 70-х — 80-х годах прошлого века в журнале «Наука и жизнь» публиковались криминальные задачки, которые разрешал блистательный инспектор Варнике. Вообще говоря, решение подобных задач (казусов) традиционно для семинарских занятий в юридических институтах и на факультетах правоведения. Читайте на странице 14.



ГДЕ БИЛЕТ НА БАЛЕТ?

В последнее время увеличилось число фишинговых (поддельных) сайтов с объявлениями о продаже билетов на спектакли и концерты. Аферисты рекламируют «услугу» с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Продолжение на странице 14.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 14.



Я УМРУ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Крупнейший поэт России, он знал, в какой цвет окрашен путь отечественной поэзии, начиная с Пушкина, через Есенина и Маяковского, вплоть до Дмитрия Кедрина, очень почитаемого Николаем Рубцовым. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 15.





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