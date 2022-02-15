Ленинский районный суд вынес приговор начальнику муниципального казенного учреждения «Управление...

Ленинский районный суд вынес приговор начальнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты г. Владимира». Его признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.Подсудимый являлся начальником муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Владимира», на которого, в том числе, возложены функции обеспечения безопасности людей на водных объектах.Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области, с 1 по 18 июня 2021 года он не организовал ежедневное дежурство спасателей на водоеме «Верхний Семязинский пруд г. Владимира», спасательный пост в это время не функционировал. В связи чем 18 июня, несовершеннолетний, 2008 года рождения, во время купания с компанией друзей утонул в пруду.Вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме.В судебном заседании сторона защиты ходатайствовала об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.Однако государственный обвинитель занял принципиальную позицию и ориентировал суд на привлечение подсудимого к уголовной ответственности.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.Фото: https://pixabay.com/ru/