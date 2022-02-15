Оттепель в регионе: риск провала под лед и сход снега с крыш, подготовка к весеннему половодью и...

Оттепель в регионе: риск провала под лед и сход снега с крыш, подготовка к весеннему половодью и пожароопасному сезону – об этом в обзоре руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерины Мищенко.В эфире обзор событий за неделю Главного управления МЧС России по Владимирской области.За прошедшую неделю во Владимирской области произошёл 31 пожар. К сожалению, на пожаре погибли 5 человек.На водных объектах без происшествий.Для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудники МЧС России привлекались 4 раза, 2 человека были деблокированы и спасены.