Сказочно-прекрасный Суздаль с высоты птичьего полёта. Полюбуемся невероятными кадрами...

Сказочно-прекрасный Суздаль с высоты птичьего полёта. Полюбуемся невероятными кадрами вместе.Ролик, который снял наш земляк Евгений Зайцев- путешествие над зимним Суздалем. Город-музей во всём его великолепии Евгений Зайцев запечатлел с помощью аэросъёмки. По словам автора (Евгений, кстати, профессиональный художник) он любит работать ближе к закату. Именно этот режим - на закатном солнце- придаёт особый колорит. В кадре- все знаковые объекты жемчужины Золотого кольца- от суздальского кремля до Преподобенской колокольни. "Вестям" Евгений рассказал: посвящение Суздалю он снимал полтора месяца. Выбирая самые удачные ракурсы.