Почти 2 недели живут без газа. Жители сразу нескольких квартир этого дома на Комиссарова остались без газоснабжения. Как говорят люди, всему виной сосед. По словам жильцов, газовые службы

Почти 2 недели живут без газа. Жители сразу нескольких квартир этого дома на Комиссарова остались без газоснабжения. Как говорят люди, всему виной сосед. По словам жильцов, газовые службы решили отключить его от подачи «голубого топлива». Но в начале февраля от газа отключили весь стояк. Среди заложников ситуации оказалась и 80-летняя пенсионерка. Теперь инвалид второй группы