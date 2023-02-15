За три дня на прошлой неделе в СМИ вышло сразу несколько материалов о возможных нарушениях трудовых прав медработников.
За три дня на прошлой неделе в СМИ вышло сразу несколько материалов о возможных нарушениях трудовых прав медработников.
Теперь сотрудники учреждений здравоохранения области могут обратиться в прокуратуру и сообщить о проблемах при начислении и выплате им заработной платы, стимулирующих надбавок, о нарушениях условий труда и о других вопросах.
В связи с поступлением большого количества жалоб в региональной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам нарушений трудовых прав медицинских работников государственной системы здравоохранения.
Сократить нельзя
В конце января в Суздальской районной больнице более чем 30 санитаркам предложили занять другие должности или перейти в уборщицы (с понижением заработной платы) в связи с сокращением в учреждении объёмов оказанной медицинской помощи.
6 февраля после публикаций о сокращении санитарок прокуратура начала проверку.
А уже на следующий день Суздальский межрайонный прокурор Андрей Чернов опротестовал приказ главного врача больницы Сергея Тимкина от 26 января 2023 года «О сокращении численности (штата) работников»: при проверке установили, что документ принят с нарушениями законодательства.
После этого приказ отменили, подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры и добавили, что проверять Суздальскую ЦРБ продолжат. Вероятнее всего, протест межрайонного прокурора станет не единственной мерой прокурорского реагирования; в частности, не исключают возможности возбуждения административного производства в отношении главного врача учреждения.
Премии вернуть
Недовольными были и медики владимирской станции скорой медицинской помощи (ССМП). Как рассказала фельдшер Екатерина Ашаева, 7 февраля главный бухгалтер объявила, что из-за долгов больницы с января стимулирующие выплаты выездным бригадам отменят. Таким образом, зарплата медсестёр, фельдшеров и врачей резко упадёт (от 10 до 22 тыс. рублей при работе на одной ставке). Водители станут получать на 3500 руб. меньше. Медработники возмутились происходящим и потребовали справедливости.
После обращения последовала реакция областной прокуратуры, которая незамедлительно назначила проверку.
Прокурор города Станислав Заруцкий встретился с сотрудниками станции. Выяснилось, что премия, о которой идёт речь, определяется положением – приложением к коллективному договору. При этом сам документ составлен с нарушениями. В нём нет прозрачных критериев назначения надбавки. Прокуратура внесла протест.
«Выявили и иные нарушения: ненадлежащее оформление трудовых отношений и причитающихся работникам выплат. Главврачу больницы внесли представление. Руководителя предупредили о недопустимости нарушения закона при расчёте зарплаты в следующие месяцы», – уточнили в пресс-службе прокуратуры области.
Ситуацию с сохранением стимулирующих выплат медикам на прежнем уровне взяли под контроль.
Мнение эксперта
Министр здравоохранения Артём Осипов:
– Суздальской ЦРБ нужен ремонт. Контракт планируется заключить до конца марта или в начале апреля. Работы будут вести около 12 месяцев.
На это время медиков переведут в другие районы. Отделение хирургии и реанимации переедет в Камешково. Медперсонал полностью перейдёт в местную ЦРБ. Министерство намерено организовать удобную перевозку медиков от дома до нового места работы.
Для педиатрии попытаемся найти площади в Суздале. Пациентов гинекологического отделения, видимо, придётся перенаправить во Владимир. Врачей будем сохранять и переводить в поликлиники. Для терапевтического отделения ищем лабораторию, находящуюся в хорошем материально-техническом состоянии, чтобы туда перевести койки. После сдачи объекта медики вернутся на привычные рабочие места.
Языком цифр
По данным областного Министерства здравоохранения, в 2022 году на 10 тыс. населения Владимирской области приходилось в среднем по 28 врачей, в ЦФО этот показатель – более 38 докторов. Обеспеченность станциями скорой помощи – 80,4 станции на 10 тыс. человек при среднем показателе ЦФО
76,9 станции.
Кстати
Вопросы можно задавать в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону горячей линии (84922) 32-42-66. Принимать жалобы и обращения будет прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Кристина Джемаловна Вазганава (она курирует вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства).