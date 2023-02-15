За три дня на прошлой неделе в СМИ вышло сразу несколько материалов о возможных нарушениях трудовых прав медработников.

За три дня на прошлой неделе в СМИ вышло сразу несколько материалов о возможных нарушениях трудовых прав медработников.Теперь сотрудники учреждений здравоохранения области могут обратиться в прокуратуру и сообщить о проблемах при начислении и выплате им заработной платы, стимулирующих надбавок, о нарушениях условий труда и о других вопросах.В связи с поступлением большого количества жалоб в региональной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам нарушений трудовых прав медицинских работников государственной системы здравоохранения.Сократить нельзяВ конце января в Суздальской районной больнице более чем 30 санитаркам предложили занять другие должности или перейти в уборщицы (с понижением заработной платы) в связи с сокращением в учреждении объёмов оказанной медицинской помощи.6 февраля после публикаций о сокращении санитарок прокуратура начала проверку.А уже на следующий день Суздальский межрайонный прокурор Андрей Чернов опротестовал приказ главного врача больницы Сергея Тимкина от 26 января 2023 года «О сокращении численности (штата) работников»: при проверке установили, что документ принят с нарушениями законодательства.После этого приказ отменили, подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры и добавили, что проверять Суздальскую ЦРБ продолжат. Вероятнее всего, протест межрайонного прокурора станет не единственной мерой прокурорского реагирования; в частности, не исключают возможности возбуждения административного производства в отношении главного врача учреждения.Премии вернутьНедовольными были и медики владимирской станции скорой медицинской помощи (ССМП). Как рассказала фельдшер Екатерина Ашаева, 7 февраля главный бухгалтер объявила, что из-за долгов больницы с января стимулирующие выплаты выездным бригадам отменят. Таким образом, зарплата медсестёр, фельдшеров и врачей резко упадёт (от 10 до 22 тыс. рублей при работе на одной ставке). Водители станут получать на 3500 руб. меньше. Медработники возмутились происходящим и потребовали справедливости.После обращения последовала реакция областной прокуратуры, которая незамедлительно назначила проверку.Прокурор города Станислав Заруцкий встретился с сотрудниками станции. Выяснилось, что премия, о которой идёт речь, определяется положением – приложением к коллективному договору. При этом сам документ составлен с нарушениями. В нём нет прозрачных критериев назначения надбавки. Прокуратура внесла протест.«Выявили и иные нарушения: ненадлежащее оформление трудовых отношений и причитающихся работникам выплат. Главврачу больницы внесли представление. Руководителя предупредили о недопустимости нарушения закона при расчёте зарплаты в следующие месяцы», – уточнили в пресс-службе прокуратуры области.Ситуацию с сохранением стимулирующих выплат медикам на прежнем уровне взяли под контроль.Мнение экспертаМинистр здравоохранения Артём Осипов:– Суздальской ЦРБ нужен ремонт. Контракт планируется заключить до конца марта или в начале апреля. Работы будут вести около 12 месяцев.На это время медиков переведут в другие районы. Отделение хирургии и реанимации переедет в Камешково. Медперсонал полностью перейдёт в местную ЦРБ. Министерство намерено организовать удобную перевозку медиков от дома до нового места работы.Для педиатрии попытаемся найти площади в Суздале. Пациентов гинекологического отделения, видимо, придётся перенаправить во Владимир. Врачей будем сохранять и переводить в поликлиники. Для терапевтического отделения ищем лабораторию, находящуюся в хорошем материально-техническом состоянии, чтобы туда перевести койки. После сдачи объекта медики вернутся на привычные рабочие места.Языком цифрПо данным областного Министерства здравоохранения, в 2022 году на 10 тыс. населения Владимирской области приходилось в среднем по 28 врачей, в ЦФО этот показатель – более 38 докторов. Обеспеченность станциями скорой помощи – 80,4 станции на 10 тыс. человек при среднем показателе ЦФО76,9 станции.КстатиВопросы можно задавать в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону горячей линии (84922) 32-42-66. Принимать жалобы и обращения будет прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Кристина Джемаловна Вазганава (она курирует вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства).