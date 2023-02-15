В некоторых регионах России растет число случаев заболевания корью. Что делают во Владимирской области, чтобы уберечь людей от заразного заболевания? Глава регионального Минздрава Артём

В некоторых регионах России растет число случаев заболевания корью. Что делают во Владимирской области, чтобы уберечь людей от заразного заболевания? Глава регионального Минздрава Артём Осипов напомнил, что в последний раз вспышка кори во Владимирской области была в 2019 году. Самый эффективный способ не заболеть – вакцинация, предупреждает минздрав. Артем Осипов, министр здравоохранения Владимирской области Все