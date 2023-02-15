Проблема обсуждалась на комитете СФ по экономической политике.

Глава Росавиации поддержал планы по реконструкции аэропорта во Владимире. Проблема обсуждалась на комитете СФ по экономической политике.Александр Авдеев предложил собравшимся рассмотреть возможность восстановления аэропорта «Семязино». Он подчеркнул, что область готова принять участие и за счёт своих средств, и при помощи привлеченных.«Сейчас аэродром используют Минобороны, Авиалесохрана и ДОСААФ. Есть потребность, есть туристический спрос, поэтому мы обязательно обсудим с губернатором вопрос по аэропорту», - ответил Александр Нерадько.Он добавил, что тема прорабатывается давно, но не всё так просто. В частности, требуется удлинение взлётной полосы.