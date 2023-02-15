Регина Тодоренко рассказала о неприятном моменте.

Регина Тодоренко рассказала о неприятном моменте.Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов, воспитывающие двоих детей переживают нелучший период в браке. По крайней мере, так считают некоторые поклонники, которые ежедневно следят за публикациями телеведущей и певца в соцсетях. Публика заметила, что знаменитая пара стала реже делиться совместными снимками и видеозаписями. А еще Регина по какой-то причине уезжает отдыхать без мужа.Недавно же телеведущая призналась в ненависти к ругани. Она выложила снимок, на котором она запечатлена в автомобиле рядом с супругом. На фото у супругов серьезные лица. "Он, ненавижу ругаться", – подписала Тодоренко кадр.Поклонники заметили напряжение между Региной и Владом, когда те появились в студии известной радиостанции. Пока певец сидел с мрачным видом и что-то рисовал на листе, его супруга общалась с ведущими. Позже Топалов все же заговорил – ответил на вопросы, подготовленные ко Дню святого Валентина.Регина Тодоренко дала понять, что, несмотря на неприятные моменты, в семье все хорошо. По словам телеведущей, она и ее супруг решили меньше проводить времени в соцсетях. "Мы наслаждаемся друг другом. <...> Секрет нашего семейного счастья – [главное] не убить друг друга", – сказала телезвезда.