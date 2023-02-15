Московские медики используют технологии компьютерного зрения для выявления патологий по 19 направлениям лучевых исследований.

Московские медики используют технологии компьютерного зрения для выявления патологий по 19 направлениям лучевых исследований.К концу 2023 года в столице откроют новые направления для разработчиков – их станет более 50. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале."Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене", – рассказал градоначальник.Мэр уточнил, что технологии искусственного интеллекта помогли медикам проанализировать свыше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований.Московские ученые разработали методику тестирования алгоритмов. В режиме реального времени нейросети могут определять различные патологии.Собянин отметил, что искусственный интеллект также помогает врачам принять решения по лечению пациента. Медики поставили более девяти миллионов предварительных диагнозов с использованием нейросетей."Благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза", – подчеркнул градоначальник.В 2023 году в Москве начнут работать три новые программы по оказанию стационарной медпомощи, ранее Собянин. В городе будут развивать органосберегающие технологии, наращивать высокотехнологичную медпомощь по борьбе с недугами, которые становятся причиной ранней инвалидности, открывать новые поликлиники и внедрять в них инновационные технологии.О реализации крупнейших проектов в медицине мэр Москвы на встрече с президентом Владимиром Путиным. Планируется обновить 200 поликлиник по новому стандарту и создать шесть инновационных скоропомощных комплексов на базе ведущих медучреждений.