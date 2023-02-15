Комитет Совета Федерации строительство во Владимире нового моста через Клязьму. Одним из ключевых...

Комитет Совета Федерации строительство во Владимире нового моста через Клязьму.Одним из ключевых вопросов на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике стало экономическое развитие Владимирской области, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Существующий мост не выдерживает транспортной нагрузки, а его расширение – невозможно. Поэтому Правительство области просит поддержать его инициативу по проектированию и дальнейшему строительству нового моста и всей связанной с ним инфраструктуры. Общая стоимость проекта составит порядка 9,5 млрд рублей.«Вопрос по строительству моста будет передан в рабочую группу, чтобы уже в 2025-2027 годах этот объект построить. Мы поддерживаем проект постановления Комитета и желаем Владимирской области всего самого позитивного», – сказал Андрей Кутепов, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике.Напомним, что осенью 2021 года приступили к проектированию новой дороги в Загородный парк и второго автомобильного моста через Клязьму.Новая дорога через новый клязьменский мост будет соединять площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и подъезд к микрорайону Лунёво. В посёлке Заклязьменский будет кольцевая дорога с выходами в микрорайон Лунево и в сторону Судогодского шоссе.Кроме того, еще 4 мостовых перехода во Владимирской области отремонтируют в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги":- мост через реку Шередарь в Киржачском районе на автодороге Знаменское – Хмелево – Халино – Власьев;- мост через реку Илевна на автодороге «Владимир – Муром» - Зарослово в Муромском районе;- мост через реку Судогда на автодороге Никулино – Воровского – Мошок в Гусь-Хрустальном районе;- мост через озеро Урвановское в Меленковском районе (2023-2024 гг)