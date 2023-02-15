Купить квартиру на выгодных условиях – еще не значит сэкономить.

Купить квартиру на "выгодных" условиях – еще не значит сэкономить.Рынок недвижимости, как и любой другой, полон тех, кто готов на все ради выгоды. Сегодня купить квартиру или дом без переплат — задача не из легких. Все потому, что другая сторона норовит разбогатеть за счет наивных клиентов.О подводных камнях телеканалу рассказала риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, девелоперы не гнушаются придумывать все новые и новые уловки, чтобы спрос на квартиры в новостройках не проседал.Порой тех, кто хочет купить квартиру по акции, просто обманывают. Обещают продать выгодно, что совсем не соответствует действительности. Клиенту нужно вовремя догадаться об ухищрениях, чтобы не остаться в дураках."Девелоперы начали изобретать различные маркетинговые уловки вроде ипотеки под 0,01%. При таких ставках продавец, конечно, закладывает удорожание квартиры в ее стоимость", — объясняет эксперт на рынке недвижимости.Кроме того, купить квартиру с подвохом рискуют любители аукционов. Как передает , при таких сделках клиент получает "кота в мешке", причем жилье зачастую оказывается арестованным.Портал сообщает, что аналитики заявили о снижении стоимости на вторичную недвижимость в Москве. Уже готовы купить квартиру дешевле прежнего? Подумайте хорошо, действительно ли цена уменьшилась.