Роман Костомаров переживает сложный период.

Роман Костомаров переживает сложный период.Роман Костомаров поступил с пневмонией в больницу 10 января. Весь следующий месяц для фигуриста стал настоящим испытанием. Долгое время он был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Но начался сепсис. А это привело к ампутации конечностей спортсмена. По данным СМИ, он лишился стоп и нескольких пальцев на руках.Очевидно, что жизнь Костомарова больше не будет прежней. Романа поддерживают все, в том числе Маргарита Грачева, которой в 2017 году ревнивый муж отрубил руки. Напомним, левую кисть девушке пришили, а вместо правой кисти – бионический протез. Так что она не понаслышке знает, насколько тяжелой становится жизнь после ампутации.Грачева сказала, что после выписки Костомарову будет очень сложно возвращаться к обычной жизни. Ему придется заново учиться есть, умываться, ходить в туалет. "Когда я вернулась домой, пришлось учиться всему, в том числе, элементарным повседневным навыкам", – вспомнила Маргарита во время беседы с "Комсомольской правдой".Напомним, накануне стало известно о том, что Роману Костомарову стало хуже после ампутации. Однако врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена. Сейчас врачи опасаются за левое легкое спортсмена, поскольку количество фиброза большое.