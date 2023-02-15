Счастливая Кабаева не смогла молчать!

Счастливая Кабаева не смогла молчать!Вчера влюбленные по всему миру отмечали самый светлый праздник, благодаря которому у каждого появилась возможность выразить свою любовь второй половинке. Российские звезды в своих соцсетях хвастались подарками, полученными в День святого Валентина. Не смогла молчать и блогерша Кабаева, которая вышла на связь с поклонниками из-за границы, ведь Саша сбежала из России со своим мужем и детьми.Но это не повод отказываться от общения с публикой и делиться всеми своими новостями из жизни. Так что 14 февраля звезда Интернета похвасталась дорогим подарком, который получила в знак любви от своего благоверного. В своем микроблоге она разместила коробочку, на которой золотыми буквами написано DIOR. Очевидно, что любая вещь этого модного дома стоит недешево.Содержимое Кабаева скрыла, но отметила, что давно об этом мечтала и даже собиралась сама себе купить. Но благоверный ее опередил."Так мило...Люблю мужа", – написала на своей странице в соцсетях блогерша.Очевидно, что девушка в новом браке счастлива! И, учитывая данные который рассказала о фразах, разрушающих браки, своим трепетным отношением к мужу она свой точно сохранит.Напомним, что реальное имя этой счастливицы, по данным журналистов, Алина Кабаева. Утверждается, что с детства однофамилица известной гимнастки уставала от многочисленных вопросов о связи с тезкой. И именно поэтому, якобы, она поменяла имя, но в документах до сих пор написано "Алина Кабаева".