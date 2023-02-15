Для улучшения качества медпомощи требуются наборы для внутрикостных инъекций, вскрытия перстнещитовидной мембраны, проведения операций, а также отоскопы, портативный аппарат УЗИ, стетоскопы.

Мобилизованным владимирцам в зоне СВО потребовались дополнительные медикаменты, - сообщает «» со ссылкой на телеграм-канал Романа Боровкова. Военнослужащие подготовили список необходимых препаратов и инструментов.Для улучшения качества медпомощи требуются наборы для внутрикостных инъекций, вскрытия перстнещитовидной мембраны, проведения операций, а также отоскопы, портативный аппарат УЗИ, стетоскопы, приборы для измерения артериального давления и ультрафиолетовые камеры для стерилизации инструментов.Предполагается, что груз могут доставить со следующей гуманитарной миссией. В предыдущий раз мобилизованным доставили обмундирование и предметы первой необходимости.