Муром стал одним из городов России, рекомендованных для путешествий влюблённых. Список романтических городов и территорий составили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Муром назван ..

Муром стал одним из городов России, рекомендованных для путешествий влюблённых. Список романтических городов и территорий составили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Муром назван городом семьи, любви и верности. Его посчитали местом, где можно обрести и укрепить любовь.Для молодых влюблённых рекомендован Санкт-Петербург. Ялта - хороша для медового месяца. Пушкинские горы подходят для романтиков в душе.«Символом Мурома, как нам известно, являются православные святые, супруги Петр и Феврония - образец идеальных семейных отношений, основанных на любви, уважении и взаимном доверии. Этот старинный город входит в мой избирательный округ. Работая в нем, снова и снова убеждаюсь, что живут в нем добрые люди и любовь», - прокомментировал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.