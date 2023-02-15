На трассах Владимирской области введены временные ограничения движения из-за уборки снега. Ведется...

На трассах Владимирской области введены временные ограничения движения из-за уборки снега.Ведется регулярная патрульная очистка и обработка проезжей части. Также проводится расчистка обочин от снега, убираются снежные валы от барьерного ограждения, отчищаются дорожные знаки и светоотражающие элементы, устраняются дефекты в покрытии проезжей части и ремонтируют поврежденные элементы инфраструктуры дороги.В этой связи 15 февраля на отдельных участках действуют временные ограничения движения, сообщила пресс-служба дорожного управления.В течение дня ситуация будет меняться, подробности здесь.