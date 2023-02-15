16 февраля 2023 года проходит народный праздник Починки и церковный день памяти праведных Симеона...

16 февраля 2023 года проходит народный праздник Починки и церковный день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Название народного праздника говорит само за себя. В этот день женщины начинали разбирать весенний гардероб. Пересматривая одежду, нужно было отложить те вещи, которые нуждались в починке. Мужчинам же следовало перебрать садовый инструмент, а также лошадиную сбрую, и выяснить, что нуждается в замене или ремонте.Что можно делать 16 февраля 2023 года?1. Сегодня все родители должны помолится Симеону и Анне о сохранении своих детей и даровании им благополучия в жизни.2. Ещё один праздник, который проходит сегодня — Починки. Занимались починкой лошадиной сбруи, а также бороны, телеги, лопат, граблей и других приспособлений и устройств, которые с приходом весны должны пойти в дело и обязаны быть в исправном состоянии.3. Нужно обязательно задобрить Домового – поставить после ужина около печки кашу и сладости, чтобы он в полночь мог вылезти и порадоваться угощению.Что нельзя делать 16 февраля 2023 года?1. Надо встать как можно раньше, желательно с первыми лучами солнца, и приняться за работу, чтобы не жить впроголодь.2. Запрещено ходить в черной одежде, иначе ее еще долго не снимешь. В семью придет горе и придется носить траур.3. В этот день нельзя лениться. Наши предки говорили, что того, кто на Анну и Семена будет бездельничать, темные силы заберут.Народные приметы на 16 февраля 2023 годаСнег — лето будет дождливым.Пар над замёрзшей рекой — скоро придёт похолодание.Ночью выпал иней — днём будет холодно.Звёзды блестят ярко на чистом небе — ожидайте мороз.На ночном небе видно мало звёзд — к ненастью.Воробьи распелись — тепло весны чувствуют, скоро потеплеет.С этого дня отсчитывается семь утренних морозов — после седьмого мороза окончательно наступит весна.Фото pxfuel.com