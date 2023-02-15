Хоккеист Александр Овечкин сообщил о трагическом событии. Стало известно, что скончался отец спортсмена. Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою ..

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о трагическом событии. Стало известно, что скончался отец спортсмена."Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время", — цитирует Овечкина . Стоит отметить, что 14 февраля хоккеист покинул расположение "Вашингтона" и вылетел в Москву к отцу в больницу.