Доходы городской индустрии гостеприимства в прошлом году увеличились на 22,7% – до 879,1 миллиарда рублей, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Доходы городской индустрии гостеприимства в прошлом году увеличились на 22,7% – до 879,1 миллиарда рублей, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Поступления в городской бюджет от туризма составила 120,4 миллиарда рублей. На эти деньги можно построить 40 школ и детсадов, закупить около двух тысяч электробусов или профинансировать проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, Собянин.По его словам, туристический поток увеличился до 17,9 миллиона человек. Это на миллион больше, чем в 2021 году. Полностью восстановился деловой туризм – среди российских регионов столица является безоговорочным лидером по этому показателю, отметил мэр.Собянин обратил внимание на развитие детского туризма. В прошлом году Москву посетили 3,8 миллиона юных россиян, уточнил градоначальник.Для подрастающего поколения Москва разработала увлекательные проекты. Так, "Город открытий" знакомит маленьких гостей со столичными вузами, предприятиями и технопарками.Для поездку в столицу можно выбрать один из восьми образовательных проектов. В прошлом году участие в проекте приняли 5,5 тысячи школьников из 52 регионов.Достичь хороших показателей индустрии туризма помогла поддержка правительства Москвы. Город выделял льготные кредиты, субсидии, гранты и другое. В прошлом году столица выделила на помощь отрасли 350 миллионов рублей.Собянин подчеркнул, что столица продолжит развивать индустрию гостеприимства. Город будет благоустраивать общественные пространства, проводить уличные фестивали, создавать гастрономические кластеры, открывать культурные, спортивные и познавательные адреса, заключил мэр.В 2023 году столица программ поддержки бизнеса. Один из приоритетов принятого Мосгордумой бюджета на 2023-2025 годы – дальнейшее финансирование инвестиционных программ и помощь реальному сектору экономики.