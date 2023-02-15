По предварительной версии, причиной происшествия стало тепловое проявление аварийного режима работы электрического ТЭНа.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Коврове. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.В 5.18 загорелось здание на улице Социалистической. На место прибыли 7 единиц спецтехники и 23 человека личного состава. Тушить пламя отправились два звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуировали 57 человек. К 8 утра пожар ликвидировали. Площадь составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.По предварительной версии, причиной происшествия стало тепловое проявление аварийного режима работы электрического ТЭНа.