Он соединит площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и подъезд к Лунёво.

Сенаторы поддержали инициативу Александра Авдеева о включении строительства второго моста через Клязьму в пятилетний федеральный план. Он соединит площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и подъезд к Лунёво.Губернатор объяснил в Совфеде, что в городе проводятся предпроектные работы. В частности, проходят по проекту планировки территории, через которую проложат путепровод.«Очень хотим, чтобы объект попал при планировании средств на строительство мостов на следующую пятилетку», - добавил он.Глава комитета по бюджету Анатолий Артамонов отметил, что задача вполне реализуема, ведь в следующие пять лет на строительство и реконструкцию 650 мостов правительство страны намерено выделить 5 трлн рублей. Добавим, что ориентировочная стоимость реализации проекта составит порядка 9,5 млрд рублей.