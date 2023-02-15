По ночам лихачи мешают спать – катаются по кольцу, берут разгон и уводят машину в занос. Это сопровождается громким ревом мотора и визгом шин. В соцсетях жители выкладывают видео гонок. На
<a href="https://33live.ru/novosti/15-02-2023-ustali-ot-drifterov-vladimircy-zhaluyutsya-na-lixachej-kotorye-ustraivayut-nochnye-gonki-na-razvyazke-chapaeva-speranskogo.html" target="_blank">Устали от дрифтеров. Владимирцы жалуются на лихачей, которые устраивают ночные гонки на развязке Чапаева-Сперанского</a> - По ночам лихачи мешают спать – катаются по кольцу, берут разгон и уводят машину в занос. Это сопровождается громким ревом мотора и визгом шин. В соцсетях жители выкладывают видео гонок. На
[url=https://33live.ru/novosti/15-02-2023-ustali-ot-drifterov-vladimircy-zhaluyutsya-na-lixachej-kotorye-ustraivayut-nochnye-gonki-na-razvyazke-chapaeva-speranskogo.html]Устали от дрифтеров. Владимирцы жалуются на лихачей, которые устраивают ночные гонки на развязке Чапаева-Сперанского[/url] - По ночам лихачи мешают спать – катаются по кольцу, берут разгон и уводят машину в занос. Это сопровождается громким ревом мотора и визгом шин. В соцсетях жители выкладывают видео гонок. На