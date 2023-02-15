По ночам лихачи мешают спать – катаются по кольцу, берут разгон и уводят машину в занос. Это сопровождается громким ревом мотора и визгом шин. В соцсетях жители выкладывают видео гонок. На

По ночам лихачи мешают спать – катаются по кольцу, берут разгон и уводят машину в занос. Это сопровождается громким ревом мотора и визгом шин. В соцсетях жители выкладывают видео гонок. На видео четыре автомобиля марки ВАЗ. В ходе одного из заносов водитель с управлением не справляется – машину развернуло вокруг своей оси. Видео вызвало бурное