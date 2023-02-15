В Гусь-Хрустальном открылся пункт по плетению маскировочных сетей для СВО. Идейным вдохновителем...

В Гусь-Хрустальном открылся пункт по плетению маскировочных сетей для СВО.Идейным вдохновителем выступила местная семейная пара. Администрация города предоставила активистам помещение и теперь туда в свободное время, в том числе и в выходные, приходят неравнодушные люди, чтобы помочь российским бойцам. А материал для плетения дома нарезают местные бабушки. Если вы тоже хотите принять участие в этом нужном деле, звоните по телефону 8(968)607-93-33.