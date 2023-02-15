Горел почти три часа. 15 февраля на улице Социалистическая города Ковров загорелся машиностроительный завод. В пожарное ведомство об этом сообщили в 5:18 утра. На помощь оперативно выехали 7

Горел почти три часа. 15 февраля на улице Социалистическая города Ковров загорелся машиностроительный завод. В пожарное ведомство об этом сообщили в 5:18 утра. На помощь оперативно выехали 7 пожарных машин и 23 огнеборца. К приезду МЧС внутри помещений уже стоял густой дым. Для разведки и тушения огня спасатели сформировали 2 звена газодымозащитников. В самом промышленном