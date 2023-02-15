В Совете Федерации на Днях Владимирской области обсудили ключевые темы развития региона. Ключевые...

В Совете Федерации на Днях Владимирской области обсудили ключевые темы развития региона.Ключевые темы развития региона: от экономики до экологии. В верхней палате российского парламента продолжаются Дни Владимирской области. В решении каких вопросов уже удалось заручиться поддержкой Совета Федерации? Расскажет Мария Платанюк.Голос региона. В верхней палате российского парламента Дни Владимирской области проходят впервые. Делегацию возглавляет губернатор Александр Авдеев. Формат - уникальный. Это действительно срез того, что "происходит на местах". Разговор - в первую очередь, о приоритетных проектах.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Владимирская область представляет не только свои индивидуальные проблемы, озвучивает в том числе проблемы, которые волнуют наших соседей, похожие субъекты. И сенаторы обобщают всю эту информацию и формируют соответствующий запрос при взаимоотношениях с Правительством Российской Федерации. Это должно помочь в изменении законодательства, в подходах к формированию бюджета.Андрей Шохин, сенатор Совета Федерации:- Под руководством губернатора нашего вместе отстаиваем те моменты, которые первоочередные нужны для города Владимира, для Владимирской области, для жителей Владимирской области. Это коммунальные наши вопросы. Строительство дорог, строительство коммунальной инфраструктуры.Бюджет региона неизменно сохраняет социальную направленность. Сенаторы отметили: область эффективно реализует все заявленные инициативы. И достойна особого внимания.Среди проектов, которые требуют поддержки - восстановление здания Владимирского академического театра драмы. На реконструкцию после пожара необходимы 800 миллионов рублей. Федеральное софинансирование позволит скорее "вернуть" театр в культурное пространство. Строительство школы в Суздале - это подарок к тысячелетию жемчужины Золотого кольца - требует 2 миллиарда рублей. Региону, как воздух, нужен и второй мост через Клязьму во Владимире. Нынешний, открытый ещё в 1960-ом, с нагрузкой не справляется.Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Владимирской области:- Необходим ещё один мост. Это дело не одного, не двух и даже не трех лет. На следующую пятилетку мы рассчитываем, что эти ориентировки будут включены в проекты бюджета. Есть время подготовить проектно-сметную документацию и подготовить финансирование. Очень радует, повторю, что члены комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам слышат проблемы регионов и стараются их решить.В Совете Федерации область представила закон об ответственном ведении бизнеса. Первый в России. В регионе он вступил в силу с января. Задача - форсировать развитие бизнеса. Минимум барьеров, максимум возможностей для тех, кто попал в рейтинг предприятий "ответственных". Это мощный вклад в технологический суверенитет страны.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- Региону есть чем поделиться, как развивается потенциал области в условиях новых, в новых экономических реалиях, в санкционном давлении. И мы видим, что мы не просто справляемся, а есть новые точки роста.Говорили в Совфеде и об экологии. В том числе о судьбе Клязьмы. Расчистка и укрепление её берегов помогут сохранить реку и "проложить" новые туристические маршруты.Мария Платанюк, Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"