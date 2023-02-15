Для начала требуется порядка 40 млн рублей на подготовку сметной документации.

Владимирская область планирует получить 1,5 млрд рублей на расчистку и укрепление берегов Клязьмы. Замгубернатора Александр Максимов поднял этот вопрос в Совете Федерации.Для начала требуется порядка 40 млн рублей на подготовку сметной документации. На саму расчистку 18 км водоёма, ориентировочно, придётся потратить 1,5 млрд рублей. Региональные власти надеются, что федеральный центр окажет помощь в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».Чиновники уверены, что реализация проекта позволит обеспечить прокладку привлекательных турмаршрутов и поможет раскрыть рекреационный потенциал территории. Ожидается, что ПСД появится в 2023-2027 годах.