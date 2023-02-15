На суде фигурант признал свою вину. Следующие два года он проведёт в колонии общего режима.

В Вязниковском районе таксист избил друга гвоздодером за отказ в оплате поездки. Приговор вынес городской суд.Обвиняемый подрабатывал частным извозом. В один из зимних дней он повёз знакомого за спиртным в деревню Эдон. В конце поездки приятель отказался платить и послал водителя матом. Мужчина не стерпел обиды. Он достал из багажника гвоздодёр и начал лупить обидчика.Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки с ушибом легкого и другие увечья. На агрессора завели уголовное дело.На суде фигурант признал свою вину. Следующие два года он проведёт в колонии общего режима.