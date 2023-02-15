Глава Совфеда подчеркнула, что регион нуждается в помощи со стороны Правительства РФ.

Валентина Матвиенко оценила достижения и указала на проблемы Владимирской области. Глава Совфеда подчеркнула, что регион нуждается в помощи со стороны Правительства РФ.Напомним, что с 13 по 15 февраля в верхней палате парламента проходят Дни Владимирской области. Чиновники рассказывают о реализованных проектах, а также у сенаторов поддержки в воплощении намеченных планов.Александр Авдеев провёл для Валентины Матвиенко экскурсию по выставке, посвящённой истории и культуре владимирской земли. В экспозиции также представлены IT-технологии, продукция химической, машиностроительной и фармацевтической отраслей. Спикер Совета Федерации спросила у губернатора про импортозависимость.«Большинство компаний уже научились работать в условиях санкций. Я специально проехал по предприятиям, чтобы выяснить, насколько мы зависим от зарубежных комплектующих. Оказалось, что более 90% производств нашли им замену», – отметил Александр Александрович.Председатель СФ отметила показатели по привлечению инвестиций, развитию промышленности и строительству жилья. При этом поручила руководству области заняться проблемами жителей, на которые они обращают внимание в соцсетях: транспорт, медицина, ЖКХ, образование.«Губернатору досталось тяжёлое наследство, в том числе запущенность и ветхость социальной сферы. Владимирская область, нуждается в серьёзной федеральной поддержке. Это правильно, ведь проблемы появились не вчера. Они копились годами», - резюмировала Валентина Матвиенко.