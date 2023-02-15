Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дни Владимирской области Голос региона. Финальные...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дни Владимирской областиГолос региона. Финальные встречи в рамках Дней Владимирской области в Совете Федерации. Какие важнейшие проекты уже поддержали сенаторы?- Судьба "Дружбы"Общественные слушания по проекту планировки юго-западной части Владимира. Какая судьба ждет территорию парка Дружба?- Покровитель воинстваПокровитель русского воинства. В Гусь-Хрустальном в честь 34-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана установили бронзового архангела Михаила.