Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дни Владимирской области
Голос региона. Финальные...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дни Владимирской области
Голос региона. Финальные встречи в рамках Дней Владимирской области в Совете Федерации. Какие важнейшие проекты уже поддержали сенаторы?
- Судьба "Дружбы"
Общественные слушания по проекту планировки юго-западной части Владимира. Какая судьба ждет территорию парка Дружба?
- Покровитель воинства
Покровитель русского воинства. В Гусь-Хрустальном в честь 34-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана установили бронзового архангела Михаила.